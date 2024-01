Blitzer im Kreis Esslingen: Wernau hat eine neue Blitzersäule

1 Geblitzt wird nun in der Kirchheimer Straße. Foto: Stadt Wernau

In Wernau (Kreis Esslingen) steht an der Kirchheimer Straße eine neue Blitzersäule, mit der die Geschwindigkeit in beide Richtungen gemessen werden kann. Der alte Blitzer auf Höhe des Mädelesbrunnen wurde durch dieses Gerät ersetzt.











An insgesamt 23 Stellen im Kreisgebiet, an denen das Tempolimit häufig überschritten wird, ist der Landkreis Esslingen dabei, moderne Blitzersäulen aufzustellen. In Wernau steht jetzt eine davon. Der frühere „Starenkasten“ auf Höhe des Mädelesbrunnen an der Kirchheimer Straße (Landesstraße L 1250), am Ortseingang von der Neckarbrücke herkommend, wurde ersetzt. Mit der neuen Messsäule kann die Geschwindigkeit in beide Richtungen überprüft werden. Bei der Messstelle an der Wernauer Ortsdurchfahrt gilt übrigens Tempo 30.

Die Kosten der Geschwindigkeitsmessanlage trägt der Landkreis Esslingen, er erhält auch die Bußgelder. Die Stadt muss einmalig für die Kosten der Tiefbauarbeiten und der Stromversorgung von rund 7000 Euro aufkommen. Das fest installierte Geschwindigkeitsmesssystem soll, so das Ziel der kreisweiten Aktion, „zu einer angepassten Fahrweise der Verkehrsteilnehmer führen und für mehr Verkehrssicherheit sorgen“. Die Blitzersäulen mit modernen Lasersensoren wurden im Rahmen einer europaweiten Vergabe bei Jenoptik beschafft.