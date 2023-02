12 Schmuck steht auf der Blickfang Designmesse in Stuttgart auch im Fokus. Foto: Blickfang

Zum 30-Jahr-Jubiläum der Talentschau Blickfang Design Messe finden an zahlreichen Orten der Stadt die „Blickfang Design Days“ statt. Wo überall Nachwuchsdesigner zu sehen sind und wo über gute Gestaltung diskutiert wird – ein Überblick.















Die Design-Messe Blickfang für junge Talente ist in die Jahre gekommen – zum dreißigsten Mal findet die Nachwuchsschau statt, die Dieter Hofmann 1993 als Präsentationsplattform für aufstrebende Gestalterinnen und Gestalter erfunden hat.

Ein Erfolgskonzept namens „Concept Store“ (also ein Laden, in dem es besondere Möbel, aber auch Kleidung und Accessoires geben kann), aber in temporärem Messeformat: Von Anfang an präsentierte die Blickfang Möbel, Mode und Schmuck von kleinen, unabhängigen Marken gut durchmischt auf einer Fläche. „Wir holen Design aus dem Elfenbeinturm und sind keine Messe für Reiche, sondern für Individualistinnen und Individualisten“, sagt Dieter Hofmann. Längst findet die Messe in mehreren deutschen Städten sowie in Österreich und der Schweiz statt.

Designfest in Stuttgart

Dieses Jahr wird mit den „Blickfang Design Days“ schon vorab gefeiert, vom 24. Februar an wird mit mehr als zwanzig Partnern gutes Design in Stuttgart präsentiert. AVE Anziehsachen in der Sophienstraße 32 lädt am 24. Februar das Pariser Taschenlabel côte&ciel ein, das Team zeigt seine Frühjahr-Sommer-Kollektion.

Zwei der vielen Modetalente der Messe sind im Breuninger Stuttgart zu sehen: am 25. Februar Daryn Chook, die nur auf Bestellung ihre zeitlosen Kleider herstellen, um Überproduktion zu produzieren. Buffet Clothing, die Stoffreste verwenden, um daraus Streetstyle-Mode zu machen, stehen am 3. März im Fokus.

Junge Designerinnen sind mit von der Partie, die schon auf früheren Messen zu Gast waren. „fYRA“ etwa, unter dem Label firmieren Jasmina Jovy, Johanna Riplinger, Anna Veit und Anja Raiser, die sich durch minimalistisches Design in verschiedenen Formen auszeichnen. Sie feiern am 3. März die Wiedereröffnung ihres Concept Stores in der Sporerstraße 16, unter anderem können Gäste dort Armbänder knüpfen und Lederaccessoires personalisieren lassen.

Möbelläden wie Architare und Magazin, die auch Klassiker von international bekannten Gestaltern im Sortiment führen, machen ebenfalls mit. Smow etwa richtet vom 2. bis 11. März ein temporäres „Pflanzen-Café“ ein. Wie es um die Designstadt Stuttgart steht, wird beim „aed Designtalk“ am 2. März im Showroom der Designerin Sarah Maier in der Siemensstraße 96 mit Vertretern der Kreativszene diskutiert, darunter ist der Designer Jürgen Laub von Jehs + Laub. Dieses Jahr ist er gemeinsam mit Markus Jehs Kurator der Blickfang Messe. Moderiert wird die Veranstaltung von Adrienne Braun, Mitarbeiterin unserer Zeitung.

Gut gestaltete Locations

Und es sind interessant gestaltete Orte am Rande der Stadt zu entdecken. Der mit dem Preis „Beispielhaftes Bauen“ der Architektenkammer Baden-Württemberg ausgezeichnete Veranstaltungsort Club Traube etwa, der in der Nähe des Schlachthofes in der Pfarrer-Georgii-Straße 10 steht; am Mittwoch, 8. März, spricht der Architekt des Gebäudes, Marco Hippmann, unter anderem über die Schaffung „identitätsstiftender Orte“ in der Großstadtperipherie.

Wer sich nicht bis hinunter in den Osten traut – die Killesberghöhe lockt vom 25. Februar bis 9. März mit einer bunten Stuhl-Ausstellung. Das von Blocher Partners entworfene Designhotel Emilu direkt hinter dem Rathaus bietet am 27. Februar eine exklusive Führung durchs Haus an.

Am Schlossplatz gelegen ist der Buchladen Wittwer-Thalia, in dem am 7. März eine moderierte Lesung zu Gerd Ackermann und Ulrike Pfeils Buch „Architekturgeschichten – von der Vielfalt des Bauens“ ansteht. Da wird sich zeigen, ob auch der Veranstaltungsort der Design-Messe darunter ist: Die von Rolf Gutbrod und Adolf Abel entworfene Liederhalle gilt als einer der wichtigsten deutschen Kulturbauten der Nachkriegszeit.

Info

Blickfang Messe

Die Blickfang Messe präsentiert Designtalente und findet vom 10. bis 12. März in der Liederhalle Stuttgart statt. Design-Plattform-Gründer Dieter Hofmann über seine Mission, Design zugänglich zu machen und junge Designtalente zu fördern: „Mir war es schon immer ein Anliegen Design zu demokratisieren und mit der ,Blickfang’ aufzuzeigen, wie tief und vielfältig die unabhängige Designlandschaft ist“, sagt Dieter Hofmann.

Design Days

Die Blickfang Design Days beginnen am 24. Februar in Stuttgart. Informationen über alle Teilnehmenden, Orte, Uhrzeiten und Anmeldung unter https://blickfang.com/blickfang-design-days/