1 Die Polizei musst zu einer besonderen Maßnahme greifen... Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Mann ist so betrunken, dass er einfach vor der Ampel stehen bleibt. Als die Polizei anrückte, mussten sie sich etwas einfallen lassen.















Link kopiert

Ein Mann hält vor einer Ampel und dann plötzlich geht gar nichts mehr: Das ist am Freitagvormittag vor einer Ampel in der Dettinger Straße in Kirchheim passiert. Der Grund: Er war „erheblich betrunken“, so die Polizei. Gegen 10.30 Uhr wurden den Leitstellen des Rettungsdienstes und der Polizei mitgeteilt, dass der Mann vor einer Ampel stehe und nicht weiterfahre. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei stellten fest: Der Mann war nicht ansprechbar.

Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, schlug die Seitenscheibe ein und zog den 43-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Durch den Rettungsdienst wurde er ambulant behandelt und dann in eine Klinik gebracht. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von vier Promille. Neben einer Blutentnahme musste der 43-Jährige seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.