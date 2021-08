1 In einer Teeküche im Gebäude der Landkreisverwaltung in Esslingen ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: SDMG/Kohls

Im Esslinger Landratsamt in den Pulverwiesen ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Esslingen - Im Landratsamt Esslingen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Ersten Angaben der Polizei zufolge war in einer Teeküche in dem großen Verwaltungsgebäude in den Pulverwiesen ein Feuer ausgebrochen, das gegen 17.15 Uhr über die Rettungsleitstelle gemeldet worden war. Der Brand blieb demnach auf den Raum begrenzt, weitere Einzelheiten lagen dem Polizeipräsidium Reutlingen bis Redaktionsschluss nicht vor. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort.