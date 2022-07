Was hinter dem gefährlichen Trend steckt

TikTok lebt von Tanzvideos, lustigen Parodien und Challenges. Einige dieser Trends können aber auch lebensgefährlich werden. Das zeigt beispielsweise die „Blackout Challenge“. Übersetzt bedeutet Blackout so viel wie „das Bewusstsein verlieren“ – und genau darum geht es bei diesen Videos. In einigen Fällen endete es bereits tödlich.

Darum geht es bei der Challenge

Die Nutzer filmen sich dabei, wie sie sich selbst bis zur Ohnmacht würgen. Damit erhoffen sie sich viele Klicks und Likes. Für zwei Mädchen aus den USA bedeutete diese Challenge den Tod. Denn sie hatten sich mit einer Hundeleine und einem Seil stranguliert. Die Familien der beiden haben daraufhin eine Klage gegen TikTok eingereicht. Sie werfen dem Netzwerk vor, die Challenge gezielt gepusht und dadurch die Kinder zum Erwürgen animiert zu haben. Auch in anderen Ländern soll es Todesfälle durch diesen Trend gegeben haben.

So gefährlich sind TikTok Challenges

Die Blackout Challenge ist nicht der einzige fragwürdige Trend auf TikTok. Ein weiteres Beispiel ist die „Skull Breaker Challenge“, bei der Menschen beim Springen die Beine weggetreten werden, sodass sie nicht auf den Füßen landen, sondern stürzen.

Dass so viele Nutzer dennoch dabei mitmachen, hat verschiedene Gründe. Zum einen sorgen diese Challenges für viele Aufrufe, Likes und Follower. Springt man auf den Trend auf und veröffentlicht sein Video unter dem passenden Hashtag, kann der Clip schnell viral gehen. Zum anderen spricht TikTok besonders eine junge Zielgruppe an. Doch gerade Kinder und Jugendliche sind sich vielen Gefahren nicht bewusst, die diese Trends mit sich bringen können. Dass beispielsweise ein Würgen nicht nur eine Ohnmacht auslöst, sondern auch zum Tod führen kann, können viele also nicht abschätzen.