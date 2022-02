Lydia Schmid bringt Karneval nach Esslingen Die Sehnsucht nach Venedig bleibt

Lydia Schmid liebt prunkvolle Kostüme, die sie am liebsten beim Karneval in Venedig zeigt. Weil Corona dem närrischen Treiben in der Lagunenstadt Grenzen setzt, will sie am Wochenende in ihren schönsten Gewändern durch Esslingens Innenstadt flanieren.