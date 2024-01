Biomüllentsorgung im Kreis Esslingen: Reparaturen im Kirchheimer Kompostwerk ziehen sich hin

1 Das Kompostwerk in Kirchheim kann seit dem Brand Ende November vergangenen Jahres keinen Biomüll mehr verarbeiten. Foto: Ines Rudel/Archiv

Ein Brand hat im November 2023 erheblichen Schaden in der Anlage im Kreis Esslingen angerichtet. Weil die Stromversorgung gekappt wurde, steht sie seither still. Es dauert noch Wochen, sie wieder zum Laufen zu bringen. Und teuer wird es auch.











Bei einem Feuer am frühen Morgen des 28. November vergangenen Jahres im Kompostwerk in Kirchheim unter Teck wurde die Technik in der Rottehalle beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen. Das Gebäude selbst wurde kaum beschädigt. Die genaue Schadenssumme steht nach Angaben der Betriebsgesellschaft noch nicht fest, gerechnet wird mit einem höheren sechsstelligen Betrag. Die seither stillgelegte Anlage, ein Kooperationsprojekt der Kreise Esslingen und Böblingen, fällt für längere Zeit aus. Denn die Reparaturen sind umfangreicher als ursprünglich erwartet,informiert die Sprecherin der Kreisverwaltung Esslingen, Andrea Wangner.