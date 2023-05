1 Die Künstlerin Manuela Tirler bildet mit Stahl organische Strukturen nach. Foto: Ines Rudel

Mit ihren Stahlinstallationen macht sich die Plochinger Bildhauerin Manuela Tirler auch in Berlin und Stuttgart einen Namen. Im Dettinger Park vernetzt sie Kunstschaffende.















An ihren Studienaufenthalt in San Francisco erinnert sich Manuela Tirler gerne. Bei langen Spaziergängen am Pazifik war die Künstlerin von den sogenannten Tumbleweeds fasziniert. Das sind Pflanzen, die sich am Boden wild vermehren. In ihren Stahlskulpturen greift die Künstlerin, die im Kulturpark Dettinger in Plochingen ihr Atelier hat, dieses Motiv auf. Die organische Struktur des Gewächses, das man am Strand oder in Wüstenlandschaften findet, bildet sie mit dem harten Material nach.