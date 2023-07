So war der 23. Eßlinger Zeitung Lauf

27 Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen die Läuferinnen und Läufer am Sonntag an den Start. Foto: /Herbert Rudel

Bei hochsommerlichen Temperaturen gehen in diesem Jahr wieder tausende Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen beim EZ-Lauf an den Start. Die Strecke führt durch die historische Altstadt Esslingens.















Bei mehr als 30 Grad ging es in diesem Jahr für die Läuferinnen und Läufer des Eßlinger Zeitung Laufs in insgesamt vier Runden durch die historische Altstadt Esslingens. Die Gesamtstrecke des Laufevents, das in diesem Jahr zum 23. Mal veranstaltet wurde, betrug zehn Kilometer. Als erster ins Ziel kam Ernest Tarus, bei den Frauen belegte Theresa Weixler den ersten Platz.

Los ging es am Sonntag bereits um 9 Uhr mit den KSK-Bambini-Läufen der Jahrgänge 2018 und jünger, gefolgt von den AOK-Läufen der Jahrgänge 2008 bis 2014. Der Startschuss zum Hauptlauf der Jahrgänge 2007 und älter fiel um 11 Uhr.