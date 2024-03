Beuren im Kreis Esslingen: Auto fängt in Garage Feuer

1 Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Foto: dpa/Marijan Murat

Am Donnerstagmittag gerät ein Auto in einer Garage in Beuren (Kreis Esslingen) in Brand. Durch das Feuer entsteht ein Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.











Zu einem Brand eines Autos in der Metzinger Straße im Ortsteil Balzholz in Beuren sind die Rettungskräfte am Donnerstagmittag ausgerückt, teilt die Polizei mit. Kurz nach 12.30 Uhr sei nach einem Fremdstart ein Feuer im Motorraum eines Autos ausgebrochen, das in einer Garage abgestellt war.

Polizei schätzt Schaden auf 30.000 Euro

Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausrückte, schob das Auto nach draußen und löschte das Fahrzeug, heißt es im Bericht. Ein angrenzendes Wohnhaus sei durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Auto und der Garage entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.