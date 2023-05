Neues vom Bartclub Belle Moustache Schmuckstück des Mannes

Bevor der Bartclub Belle Moustache im Juni zur Bart-Weltmeisterschaft in Burghausen fährt, richtet er am 12. Mai in Echterdingen einen Bart-Workshop aus. Denn bei Wettbewerben gebe es feine Unterschiede, sagt der Präsident.