Beuren: Diebe brechen Transporter auf

1 Unbekannte haben in Beuren ein Fahrzeug aufgebrochen (Symbolbild). Foto: imago images/Panthermedia/NomadSoul

In Beuren (Kreis Esslingen) haben sich bislang unbekannte Täter an einem VW zu schaffen gemacht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.











Link kopiert

Unbekannte haben in Beuren (Kreis Esslingen) in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Transporter aufgebrochen. Die Polizei ermittelt. Demnach hatten die Täter in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr die Beifahrertür eines VW Crafter aufgehebelt. Das Fahrzeug war „ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt“, heißt es im Bericht.

Die Beute, die die Täter im Inneren des Fahrzeugs fanden, war überschaubar: Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei eine Schachtel Zigaretten sowie mehrere EC-Karten. Den am VW entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen entgegen.