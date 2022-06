1 Am Sonntag konnte die Polizei in Filderstadt einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Foto: imago images/Julian Buchner

Am Sonntagabend melden Zeugen der Polizei einen offenbar betrunkenen Autofahrer in Filderstadt (Kreis Esslingen). Als die Beamten den Mann stoppen, ergibt ein vorläufiger Alkoholtest fast drei Promille.















Am Sonntagabend konnte in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein offensichtlich betrunkener Autofahrer von der Polizei gestoppt werden. Wie ein Polizeisprecher bekannt gab, fiel der 48-Jährige zunächst gegen 22.30 Uhr einem Zeugen im Ortsteil Bernhausen auf, da er offenbar alkoholisiert in einen Wagen stieg. Im Anschluss sei er in Richtung Sielmingen gefahren und sei dabei immer wieder auf die Gegenspur geraten, sodass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. In der Bahnhofstraße konnte der Mann aufgrund der Hinweise schließlich von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten mit einem Atemtest einen Alkoholwert von beinahe drei Promille fest. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.