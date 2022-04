1 Mit solchen Nachrichten versuchen Betrüger an Geld zu kommen. Foto: Elke Hauptmann

Bislang kannte man den „Enkeltrick“ nur am Telefon. Doch nun versuchen Betrüger auch über Messengerdienste, sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen und sie um ihr Erspartes zu bringen. Im Landkreis Esslingen wurden erste Fälle bekannt.















Hallo Mama. Ich benutze jetzt mein altes Handy mit einer neuen Nummer. Bitte lösche die alte Nummer. Das hier ist meine neue.“ So oder so ähnlich beginnen die harmlos wirkenden Whatsapp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der Angeschriebenen umgehend antworten – und damit geraten sie in die Fänge von dreisten Betrügern. Das Polizeipräsidium Reutlingen, das auch für den Landkreis Esslingen zuständig ist, warnt eindringlich vor einer altbekannten Masche in neuem Gewand, die derzeit verstärkt zu verzeichnen ist: der „Enkeltrick 2.0“.