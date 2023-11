Betrug in Filderstadt: Senior wird Opfer eines Schockanrufs

1 Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Schockanrufen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Eine angebliche Staatsanwältin brachte den Mann mit einem Komplizein um Gold im fünfstelligen Wertbereich.











Link kopiert

Ein Senior ist am Mittwoch Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Eine Frau meldete sich laut der Polizei am Vormittag telefonisch bei dem Mann und gab sich als Staatsanwältin aus. Sie teilte mit, dass die Tochter des Filderstädters einen Verkehrsunfall verursacht habe und zur Vermeidung einer Haftstrafe eine Kaution zu hinterlegen sei. Der Senior schenkte der Anruferin Glauben und übergab an einer Bushaltestelle in der Stuttgarter Straße in Plattenhardt, Gold in fünfstelligem Wert an einen Komplizen. Später flog der Betrug auf. Der Abholer ist circa 1,65 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt und schlank. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07 11 / 7 09 13 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.