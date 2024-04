Betrug im Kreis Esslingen: Senior wird mittels Schockanruf betrogen

1 Erneut ist ein Mann im Kreis Esslingen Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Weil er dachte, er müsse die Inhaftierung seiner Tochter mittels einer Kaution abwenden, hat ein Senior aus dem Kreis Esslingen am Montag teure Wertgegenstände an einen Fremden übergeben. Allerdings fiel der Mann auf einen sogenannten Schockanruf rein.











Link kopiert

Ein Mann aus einer Gemeinde im Kreis Esslingen hat am Montag Gegenstände im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags an Betrüger verloren. Wie die Polizei berichtet, ist der Senior Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Demnach meldeten sich Kriminelle am Vormittag telefonisch bei dem Mann. Sie gaben sich als vermeintliche Tochter des Mannes sowie als Richter aus und teilten mit, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer angeblich drohenden Haftstrafe verlangte der Anrufer die Bezahlung einer Kaution. Der in Angst versetzte Mann habe dem Glauben geschenkt, sei wie gefordert zum Parkplatz einer Schule in der Breslauer Straße in Esslingen gekommen und habe dort gegen 13 Uhr Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe an einen Komplizen der Anrufer übergeben. Wenig später sei der Betrug aufgeflogen und der Geschädigte habe Anzeige erstattet.

Betrüger soll OP-Maske getragen haben

Der Mann, der die Gegenstände abholte, wird dem Polizeibericht zufolge als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er sei etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur und habe braune Haare. Zur Tatzeit sei er mit einem Karohemd und einem grau/grünen Pullover bekleidet gewesen. Zudem habe er eine OP-Maske getragen.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können oder auf dem Parkplatz der Schule verdächtige Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden.