1 Mit Nachrichten wie dieser versuchen Betrüger, sich das Vertrauen zu erschleichen, bevor sie hohe Beträge fordern. (Symbolfoto) Foto: picture alliance//dpa

Mit einer Nachricht, die angeblich von seiner Tochter stammte, haben Betrüger einen Mann aus Altbach getäuscht und im Anschluss große Mengen Geld gefordert. Insgesamt überwies der Senior mehrere tausend Euro auf fremde Konten.















Link kopiert

Betrüger haben in den vergangenen Tagen mehrere tausend Euro von einem Senior aus Altbach (Kreis Esslingen) erbeutet. Wie die Polizei berichtet, nahm der Senior erst am Sonntag persönlich mit seiner Tochter Kontakt auf, wodurch der Betrug auffiel. Bei dieser Masche gehen Betrüger häufig ähnlich vor. Mit einer Nachricht geben die Kriminellen vor, die Tochter oder der Sohn des Opfers zu sein. „Mama / Papa, ich habe ein neues Handy, das ist meine neue Telefonnummer. Meldest du dich bitte per WhatsApp bei mir?“ Wenn Geschädigte in dem Glauben sind, mit Angehörigen zu chatten, täuschen die Betrüger oft eine finanzielle Notlage vor. So versuchen sie, die besorgten Geschädigten dazu zu bringen, oft hohe Geldbeträge auf unbekannte Konten zu überweisen. Meistens bestehen die Täter auf eine sogenannte Echtzeitüberweisung, weshalb die überwiesenen Summen häufig unwiederbringlich verloren sind. Ein Sprecher der Polizei rät, dass aufgrund einer solchen Nachricht nie Geld überwiesen werden sollte. Stattdessen solle persönlicher Kontakt zu den Angehörigen aufgenommen werden.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser oder ähnlichen Maschen und bietet entsprechendes Informationsmaterial online an.