1 Bei der Einweihung der neuen Kita waren auch künftige Nutzer willkommen. Foto: Roberto Bulgrin

Ein ehrgeiziges Bauprojekt ist abgeschlossen. In den „Grünen" Höfen in der Esslinger Pliensauvorstadt wurde jetzt eine Kita mit 30 Plätzen eröffnet. Sie startet aber erst einmal mit deutlich weniger Kindern.















Der Boden hat ein helles Grün. Das wirkt frisch und einladend, genauso wie die großen Fenster, die viel Sonne hereinlassen. Farblich passt die neue Kita damit auch gut zum Gesamtprojekt „Grüne Höfe“. Die Anlage in der Pliensauvorstadt mit den charakteristischen begrünten Innenhöfen zwischen Mehrfamilienhäusern gilt in Esslingen als Musterbeispiel. Mit einem Baugruppenmodell sind zwischen Weil- und Stuttgarter Straße in den letzten Jahren rund 250 Wohnungen in drei Baufeldern entstanden. Den Abschluss bildet die Kindertagesstätte, die sich mit 514 Quadratmetern im ganzen Erdgeschoss des Wohngebäudes in der Weilstraße 48 ausbreitet. Als symbolische Eröffnung zerschnitt Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar am Donnerstag das rote Band vor dem Eingang. „Betreuung ist ein wichtiger Baustein für eine attraktive Stadt und uns als Verwaltung ein großes Anliegen“, sagte er.

Der eigentliche Kitabetrieb in den „Grünen Höfen“ beginnt erst am Montag. Gestartet wird zunächst mit maximal zehn Kindern, berichtet die Einrichtungsleiterin Talisa Beinder. Voraussichtlich ab September wird das Team aus acht pädagogischen Fachkräften komplett sein und es können dann alle 30 Plätze mit Kindern unter drei Jahre belegt werden. Derzeit seien noch eineinhalb Stellen unbesetzt, berichtet Lisa Egen, Geschäftsführerin des Trägers Impuls Soziales Management, gesucht werde auch noch eine Hauswirtschafterin. Es wird zwei Ganztagsgruppen von acht bis 16 Uhr und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) geben. Bei Bedarf können Eltern an den Randzeiten eine halbe Stunde zubuchen.

Neben den drei Gruppenräumen gibt es drei Ruheräume und eine Küche, in der das von einem Caterer angelieferte Essen erwärmt und verteilt wird. Eine Besonderheit ist der großzügige Mehrzweck- und Bewegungsraum. Der dürfte genauso wie die 215 Quadratmeter große Außenfläche häufig genutzt werden, immerhin nennt der Träger als pädagogische Schwerpunkte dieser Kita Bewegung, Natur und Gesundheit, dabei orientiere man sich an Emmi Pikler. Impuls Soziales Management betreibt bundesweit 43 Kinderbetreuungseinrichtungen, mit der Betriebskita „Glühwürmchen“ von Eberspächer gibt es bereits eine in Esslingen.

Hochschwangere inspizieren die Kita

Die Plätze für die Kita „Grüne Höfe“ werden über die Stadt nach den üblichen Kriterien vergeben. Sandra Heiker ist hochschwanger und wurde wie weitere Nachbarn zu der Einweihung eingeladen. Sie wohnt gegenüber und hat den Bau laufend verfolgt. „Es ist herrlich geworden“, sagt sie. Zusammen mit einer Nachbarin, die in zwei Wochen ihr Kind bekommt und direkt über der Kita wohnt, schaut sie sich bei der Einweihung die neuen Räume an. Zu gerne würden beide ihre Kinder später hier anmelden, es wäre ja nur ein Katzensprung. Aber auch wenn die Stadt bei VÖ-Gruppen versucht, Eltern ein Angebot im eigenen Stadtteil zu machen, sind die kürzesten Wege keine Vergabekriterien. Erst recht nicht im Ganztag.

„Das ist richtig gut gelaufen“

Bauträger für das Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen samt Kita ist die Esslinger Wohnungsbau (EWB). Die Kosten hatte das Unternehmen zuletzt mit insgesamt zehn Millionen angegeben. Der EWB-Geschäftsführer ist froh, dass auch der letzte Abschnitt der „Grünen Höfe“ so gut über die Bühne gegangen ist. Zu verdanken sei das vor allem der Bauleiterin Karin Pflüger, die allen Widrigkeiten wie etwa kriegs- und coronabedingten Lieferengpässen trotzen konnte. „Das ist richtig gut gelaufen, wir liegen im Zeit- und Kostenrahmen“, lobte er.