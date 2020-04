Die städtische Kleinkindeinrichtung Bussardweg im Stadtteil Sirnau öffnete ihre Türen und ermöglichte den zahlreichen Besuchern auf verschiedenste und spannende Art und Weise einen Einblick darauf, wie dort Pädagogik, Erziehung und Bildung für die Kleinsten im Alter von 1-3 Jahren gelebt wird.

Bei strahlendem Sonnenschein empfingen Kinder und Erzieherinnen die wissbegierigen Gäste.

Sowohl den Kindern, als auch ihren „großen“ Begleitern wurde hier nicht langweilig: denn die Räume boten ganz unterschiedliche Blickwinkel auf den Alltag im Bussardweg: in einem Raum konnte durch einen erlebbaren Parcours der Tagesablauf nachvollzogen werden.

Ein anderer Raum war voll fesselnder Spielangebote die Attraktion für die kleinen Besucher und im „Bussardweg-Kino“ wurden Szenen aus dem musikalischen Potpourri der Kindertageseinrichtung gezeigt. Diese unterschiedlichen Angebote und Einblicke sorgten für viel Bewegung im Haus und bei allen für große Begeisterung. Jede Mitarbeiterin des pädagogischen Teams war auf die Fragen der Gäste bestens vorbereitet und in lockerer und anregender Atmosphäre konnten alle Fragen bei einem entspannten Plausch beantwortet werden.

Die Sonne und die beinahe sommerlichen Temperaturen luden ein, noch ein Weilchen in dem neu gestalteten Garten zu verweilen und das eine oder andere Spielgerät zu testen. Eine dreijährige, junge Besucherin sagte zum Ende dieses Nachmittages mit einem bezaubernden Lächeln im Gesicht: „Ich bleibe hier, denn hier ist es schön“ - und das beschreibt den Bussardweg vielleicht einfach am Besten. Wer den Termin vergessen hat und das alles nicht glauben mag, ist herzlich eingeladen, beim nächsten Fest im Bussardweg in Sirnau vorbeizuschauen.