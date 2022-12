1 In der betreuten Wohngruppe soll den ehemaligen Häftlingen auf ihrem Weg in die Resozialisierung Stabilität vermittelt werden. Foto: Kerstin Dannath

Ein Besuch in einer Esslinger Wohngruppe, in der ehemalige Häftlinge und von Straffälligkeit bedrohte Personen betreut werden. Das Angebot von Prävent Sozial soll sie bei der Resozialisierung unterstützen.















Seit rund fünf Wochen wohnt Stefan Müller in einer betreuten Wohngruppe in der Esslinger Bismarckstraße. Träger ist die gemeinnützige Organisation Prävent Sozial, die zum Bewährungshilfeverein Stuttgart gehört. Stefan Müller heißt eigentlich anders, seinen richtigen Namen will der 47-Jährige nicht in der Zeitung lesen. Man kennt ihn in Esslingen. Eine schwierige Trennung nach einer langjährigen Beziehung hat das Leben des Industriekaufmanns auf den Kopf gestellt. Es folgten schwere Depressionen, seitdem ist Müller krankgeschrieben. „Ich will endlich wieder die Kurve kriegen“, sagt er.