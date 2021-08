Betreute WG in Hochdorf

1 Die 57-jährige Marion Niebel (vorne links) ist die jüngste und zugleich erste Bewohnerin der Wohngemeinschaft in der Amalien-Residenz in Hochdorf. Foto: Katja Eisenhardt

Alle zwölf Plätze der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in der von der Evangelischen Heimstiftung betriebenen Hochdorfer Amalien-Residenz sind belegt.

Hochdorf - Marion Niebel ist am 17. März als erste Bewohnerin in die ambulant betreute Wohngemeinschaft der Hochdorfer Amalien-Residenz eingezogen. Mit ihren 57 Jahren ist sie noch einige Jahre jünger als ihre Mitbewohner, die im Schnitt zwischen 80 und 90 Jahre alt sind. Durch zwei gebrochene Wirbel sitzt die 57-Jährige aktuell im Rollstuhl, auch die zitternden Hände sorgen dafür, dass sie im Alltag an der ein oder anderen Stelle Hilfe benötigt. „Zum Beispiel morgens beim Richten. Da wird mir hier beim Anziehen und Waschen geholfen. Das würde alleine nicht funktionieren“, erzählt Marion Niebel.