9 Harry und Meghan sind in Düsseldorf zu Gast. Foto: AFP/SASCHA SCHUERMANN

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Dienstag in Düsseldorf zu Gast. Dabei zeigte sich die 41-Jährige in einem Sommer-Outfit.















Hoher Besuch in Düsseldorf: Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Dienstag zu Gast in der Rheinmetropole. Die beiden sind in Deutschland, um für die in einem Jahr stattfindenden Invictus Games zu werben. Die paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen sind eine Herzensangelegenheit des Prinzen.

Herzogin Meghan hat sich dabei in einem legeren Sommer-Outfit gezeigt. Die 41-Jährige, die sich seit ihrem Abschied aus dem Königshaus öffentlich sehr rar gemacht hat, trug ein weißes, geripptes und schulterfreies Top und eine beige weite Hose. Harry (37) trug einen klassischen grauen Anzug - verzichtete allerdings auf eine Krawatte.

Meghan fiel schon früher öfter auf, weil sie ungewöhnlich gedeckte Farben wie Beige trägt. Die Mitglieder der Königsfamilie tragen traditionell eher knallige bunte Farben - man sagt, damit das Volk sie immer direkt sieht. Das Ehepaar hatte sich 2020 aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt.