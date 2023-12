Besuch bei einem „Bergdoktor“-Edelfan: Der Arzt, der süchtig macht

4 Selfie mit einem Fernsehstar: Bei einem Fantag am Wilden Kaiser ist Sabine Gepperth dem Hauptdarsteller Hans Sigl begegnet. Foto: privat

Bald startet die neue Staffel der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“. Der Fernseharzt Martin Gruber wird erneut Schwerkranke heilen, sich verlieben und mit seinem Bruder streiten. Warum schaut ein Millionenpublikum dabei zu? Besuch bei einem Edelfan.











Dieser elendige Winter machte Sabine Gepperth rasend. Es schneite und schneite, die Satellitenschüssel auf dem Dach war bedeckt, der Empfang gestört. Auf dem Fernsehbildschirm erschien: nichts. Und das an einem Donnerstag. An einem Donnerstag! Gepperth rief ihren Partner an, der war noch bei der Arbeit. Was sie zu ihm sagte, weiß sie nicht mehr so genau. Seinen Berichten zufolge hat sie getobt wie ein tasmanischer Teufel. Denn donnerstagabends läuft „Der Bergdoktor“. Und „Der Bergdoktor“ ist Gepperth heilig.