Welche Bücher sie zuletzt bevorzugten, zeigt unsere Bildergalerie.

Neuerscheinungen für Kinder- und Jugendliche hatten auch 2021 einen wichtigen Anteil am Buchmarkt. Unsere Bildergalerie stellt fünf Bestseller vor.















Stuttgart - Kinder- und Jugendbücher machen mit rund 8000 Neuerscheinungen pro Jahr einen wichtigen Teil im Umsatz des deutschen Buchhandels aus – und spielen deshalb auch in den Bestsellerlisten eine wachsende Rolle. Wir stellen in unserer Bildergalerie fünf Bücher für junge Leserinnen und Leser vor, denen in den letzten Monaten eine Platzierung dort gelungen war.

Umsatzrückgang im stationären Buchhandel

Kinder- und Jugendbücher machen im Jahr rund 20 Prozent des Gesamtumsatzes des deutschen Buchhandels aus und bilden damit nach der Belletristik die zweitgrößte Warengruppe. Die geschätzten Umsätze im deutschen Buchhandel im Jahr 2020 betrugen in diesem Segment rund 9,3 Milliarden Euro. Für 2021 hat die Warengruppe ein Umsatzplus von 4,4 Prozent erreicht. Allerdings hat sich dieser Trend laut dem Branchendienst Buchreport nicht auf das Geschäft der Kinder- und Jugendbuchhändler vor Ort ausgewirkt: Sie haben 2021 einen Umsatzrückgang von 2,3 Prozent erlebt.