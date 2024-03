1 Die fabelhaften Vier: Gastgeber Jens und Tina Bauer (links), Jessica Muschkowitz und Marcel Hild (rechts) im Löwen in Steinenbronn. Foto: /Daniel Ernst Schneider

Marcel Hild kocht im Löwen in Steinenbronn schwäbisch, ehrlich und echt. Neben großartigen regionalen Spezialitäten gibt’s hier auch Innovatives wie Veilchen-Schnaps.











Die besten Restaurants in Baden-Württemberg werden in der Rubrik „Besser essen“ vorgestellt. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: Zum Löwen in Steinenbronn.