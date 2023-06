Feuer bricht in Europa-Park aus

2 Im Europa-Park ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa/Moritz Panter

Im Europa-Park ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine riesige Rauchsäule stieg über den Fahrgeschäften empor.















Eine schwarze Rauchsäule und lodernde Flammen mitten im Europa-Park: Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz in den Freizeitpark in Rust im Ortenaukreis ausgerückt.

Wie Polizei am Abend mitteilte, sei gegen 16.40 Uhr „ein lokal begrenzter Brand“ in dem Park gemeldet worden. Gegen 18.10 Uhr hieß es, das Feuer werde von einem Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft und sei unter Kontrolle. Beamte der Polizei und des Rettungsdienstes seien ebenfalls im Einsatz. Über verletzte Personen sei zunächst nichts bekannt.

Der Park teilte in einer Stellungnahme beim Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass es „zu einem Zwischenfall im Europa-Park gekommen“ sei. „Wir arbeiten mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften eng zusammen“, teilt die Parkleitung mit. Die Brandbekämpfung laufe, angrenzende Bereiche seien geräumt und die Besucher würden aus dem Park geleitet.

Brand mit dem Smartphone gefilmt

Zahlreiche Videos und Fotos auf Twitter zeigen, wie ängstliche Parkbesucher den Brand mit ihren Smartphones filmen und irritiert auf den schwarzen Rauch reagieren.

Laut einem Augenzeugen ist die Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“ betroffen - dort wo Alpenexpress und Wildwasserbahn durchführen, sagte er der dpa. Wie das Portal „20 Minuten“ meldet, seien zudem mehrere Explosionen zu hören gewesen. Das bestätigte eine Augenzeugin dem „Schwarzwälder Boten“.

Unter den Besuchern im Park sei „große Spannung“ ausgebrochen. „Wir wurden dann von einer Person aus dem Park rausgeschickt“, sagt sie. Die Besucherinnen und Besucher seien aufgefordert worden, Ruhe zu bewahren. Gegen 18 Uhr seien viele Menschen zu den Ausgängen geströmt. Panik sei nicht aufgekommen.

Bürgermeister Kai-Achim Klare fuhr zum Einsatzort und verschaffte sich einen Überblick über das Feuer im größten Freizeitpark Deutschlands. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis nahe der deutsch-französischen Grenze gekommen - das war ein Rekord.

Im Mai 2018 hatte ein Feuer im Europa-Park einen Millionenschaden angerichtet. Sieben Einsatzkräfte waren verletzt worden. Das Feuer hatte Teile der Themenbereiche Holland und Skandinavien zerstört. Eine Kleiderkammer für Mitarbeiter, ein Restaurant und mehrere Hallen brannten nieder. Trotz des Unglücks kamen danach wieder täglich Tausende Besucher.