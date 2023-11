Benefizveranstaltung im Kreis Esslingen: Eine Gala für Tiere in Not

Eine Gala für Tiere in Not

9 Die Macher der Gala, die nicht nur als große Hilfsaktion für Tiere in Not, sondern auch als Festival des Ehrenamts angesehen werden kann: Carmen Schmohl, Thomas Iglauer, Manuela Eberspächer und David Koch (von links) sind im Vorstand des Tierschutzvereins. Foto: Ines Rudel

Eine Benefizveranstaltung brachte nicht nur viel Geld für das Tierheim Esslingen zusammen. Es gab auch ein Versprechen aus der Politik.











Die Festhalle in Denkendorf füllte sich schnell, und bald war sie bis auf den letzten Platz besetzt: Eingeladen hatte der Tierschutzverein Esslingen, und fast 360 Frauen und Männer waren gekommen, um verlorenen Tieren, die vom Tierheim Esslingen aufgefangen werden, zu helfen. Dabei gab es auch ein Jubiläum zu feiern: 70 Jahre lang setzt sich der Tierschutzverein in Esslingen schon für Tiere ein. Und „ungefähr“ 60 Jahre lang gibt es das Tierheim – hier passt es aber nicht ganz mit der runden Zahl, so der Vereinsvorsitzende David Koch: Exakt sind es nämlich 61 Jahre. Der Tierschutzverein ist Träger des Tierheims. Dort bekommen rund 200 Tiere Schutz.