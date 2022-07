9 Maximilian Mann mit Mae Ann Jorolan, die von „Aladdin“ zu „Hamilton“ wechselt. Foto: /Klaus Schnaidt

Wenn Musicalstar Maximilian Mann zum Benefizkonzert für das Kinderhospiz bittet, wird es so lustig wie ergreifend. Obendrein verabschieden die Fans im Renitenz Mae Ann Jorolan, die von „Aladdin“ zu „Hamilton“ wechselt. Die Stage will 240 Tickets für Menschen in Not verlosen.















Mann oh Mann, was der große Entertainer des Disney-Musicals „Aladdin“ alles kann! Als Flaschengeist Dschinni rast Maximilian Mann mit glatt rasiertem Kopf über die Bühne in Möhringen, dass es eine wahre Freude ist. Doch da muss noch mehr raus aus diesem Mann. Die jährlichen Benefizkonzerte, die der „schöne Max“ (so sein Spitzname) für das Kinderhospiz organisiert, sind ein schöner Anlass, die künstlerische Vielfalt eines Sängers zu beweisen, der jeden Abend eine Traumrolle spielt, in dem aber noch viel mehr Talente und noch viel mehr Können stecken.

Seit der 34-Jährige mit Sebastian Weingarten, dem Chef des Renitenztheaters, das Stuttgarter Kinderhospiz besucht hat, drängt es ihn, dieser wichtigen Einrichtung zu helfen. Drei Kolleginnen und drei Kollegen hat er nun dafür gewonnen, bei dem Konzert unter dem Motto „Mehr als Man(n) denkt“ auf der Bühne im Hospitalviertel mitzumachen. Es wurde ein Abend der großen Gefühle. Viel zu lachen gab es, aber auch Gänsehaut hat Bühne und Theatersaal geeint. Zum Teil sehr schwierige Stücke haben die Künstlerinnen und Künstler ausgesucht, die von Boris Ritter, dem musikalischen Leiter von „Tanz der Vampire“, begleitet wurden – darunter waren Lieder aus Musicals, die noch nicht so bekannt sind. Die bunte Vielfalt dieses Genres triumphiert.

Neue Prinzessin bei „Aladdin“ wird Rita Sebeth

Die Fans haben an diesem Abend Mae Ann Jorolon verabschiedet, die in der Erstbesetzung der Prinzessin Jasmin in „Aladdin“ zu sehen war. Sie wechselt nach Hamburg zum Musical „Hamilton“, das im Oktober Premiere feiert. Ihre Nachfolgerin wird Rita Sebeh, die künftig die Liebe von des Straßenjungen Aladdin alias Gonzalo Campos López (auch er macht mit Benefiz im Renitenz) spielt.

Aktion für die Initiative Stille Not von OB-Gattin Gudrun Nopper

Nicht nur dem Kinderhospiz hilft Maximilian Mann, sondern auch der Initiative „Stille Not“ von Gudrun Nopper, der Gattin des Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper. Wie die Stage Entertainment mitteilt, startet das Musicalunternehmen eine gemeinsame Hilfsaktion mit Frau Nopper, bei der insgesamt 240 Tickets für das Musical „Aladdin“ an Menschen in Not verlost werden. Für Montag, 1. August, 15 bis 17 Uhr, lädt die Initiative in den Biergarten von Sonja Merz im Schlossgarten ein. An diesem Nachmittag, bei dem Hofnarr Luigi auftritt, können Menschen, die sich das sonst nicht leisten können, Karten für einen Ausflug in die Musicalwelt gewinnen.