In Bempflingen konnte die Polizei einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen.

Am Dienstag hat die Polizei in Bempflingen (Kreis Esslingen) einen 31-Jährigen festgenommen, der mit Drogen gehandelt haben soll. Zudem beschlagnahmte die Polizei viereinhalb Kilogramm Cannabis.















Am Dienstag hat die Polizei in Bempflingen (Kreis Esslingen) einen mutmaßlichen Drogenhändler geschnappt.

Wie eine Sprecherin am Donnerstag bekannt gab, kamen die Ermittler durch einen Hinweis auf die Spur des 31-Jährigen. Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes in einer Flüchtlingsunterkunft. Dort fanden die Beamten etwa viereinhalb Kilogramm Marihuana sowie 3000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Seit Mittwoch befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.