12 Trotz des Regens kamen auch viele Biker zum Schweinemuseum. Foto: Andreas Rosar

Beim Schweinemuseum in Stuttgart kommen am Samstag und Sonntag zahlreiche Fans der US-Motorkultur zusammen. Wir haben die Bilder.















An diesem Wochenende veranstaltet der Schlachthof Stuttgart ein großes Event für Biker und Fans von amerikanischen Autos.

Nach Angaben der Organisatoren werden an beiden Tagen mehrere tausend Besucher beim „US-Car and Bike Village“ erwartet. Am Samstag wurde die Feier der US-Amerikanischen Motorkultur zwar von Regen begleitet, dennoch machten sich aber über 100 Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen auf den Weg nach Stuttgart. Die Veranstaltung begann am Samstag um 14 Uhr, am Abend wird die Band „Mallet“ im Biergarten spielen. Am Sonntag startet der Treff mit verschiedenen Ausstellern dann bereits um 11 Uhr. Auf der Bühne stehen im Verlauf des Tages dann auch Pig Ass The Hoodlums.