Rollerfahrer in Filderstadt verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: imago images//onw-images

Bei einem Unfall in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) hat sich am Mittwochmittag ein Rollerfahrer verletzt. Ein Krankenwagen lieferte ihn in ein Krankenhaus ein, wo er behandelt werden musste.















In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist ein 65-jähriger Rollerfahrer gestürzt. Dabei verletzte er sich laut Polizeiangaben so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Mann war gegen 13.45 Uhr die Weidacher Straße entlang gefahren und wollte in die Echterdinger Straße abbiegen. Dabei rutschte sein Roller unter ihm weg und der Mann fiel zu Boden. Die Verletzungen waren den ersten Erkenntnissen zufolge nicht allzu schwer, der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Den Schaden an seinem Fahrzeug schätzt die Polizei auf 2000 Euro.