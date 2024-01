Bei Oslo: Vier Tote in Wohnhaus in Norwegen gefunden

Vier Tote in Wohnhaus in Norwegen gefunden

1 Polizisten sperren der Tatort in der Gemeinde Nes ab. Foto: dpa/Fredrik Varfjell

In einem Haus in einer Gemeinde bei Oslo sind vier Leichen entdeckt worden. Die Polizei hat aufgrund von Funden Mordermittlungen eingeleitet.











Die Polizei hat einen schrecklichen Fund in einem Wohnhaus in Norwegen gemacht: am Dienstag sind dort vier Tote entdeckt worden. Man habe vier Personen aus dem verrauchten Haus in der Gemeinde Nes geholt, deren Tod festgestellt worden sei, sagte Einsatzleiter Magnus Hovelsrud Andresen am Nachmittag vor Reportern. Aufgrund von festgestellten Verletzungen, des bisherigen Informationsstandes der Polizei und Funden vor Ort seien Mordermittlungen eingeleitet worden. Es bestehe eine Beziehung zwischen den Toten, ergänzte Hovelsrud Andresen, ohne nähere Einzelheiten zu nennen. Es gebe jedoch keinen Grund zur Annahme, dass weitere Personen involviert seien.

Die Gemeinde befindet sich etwa 60 Kilometer nordöstlich von Oslo. Bürgermeisterin Tove Nyhus sagte der Nachrichtenagentur NTB, dass die vier Toten allesamt Einwohner der Gemeinde gewesen seien. Der Fall sei äußerst tragisch.