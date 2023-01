1 Ein Mann verlor einen Umschlag mit 19.000 Euro. (Symbolbild) Foto: IMAGO/blickwinkel/McPHOTO/BilderBox

Eine Frau findet in der Nähe von Bremen einen Umschlag. Darin stecken 19.000 Euro. Sie überlegt keine Sekunde.















Eine 59-jährige Frau aus Rotenburg bei Bremen hat eine große Summe Bargeld gefunden und sofort auf einer Polizeiwache abgegeben. Die Frau habe am Dienstag einen weißen Briefumschlag mit der Aufschrift „19.000 EUR“ auf der Straße entdeckt, teilte die Polizeiinspektion Rotenburg am Mittwoch mit. Tatsächlich befand sich diese Summe in dem Kuvert.

Die ehrliche Frau brachte den Fund zur Polizei, und schon eine halbe Stunde später meldete sich dort ein 67-jähriger Mann. Dieser berichtete, dass er gerade einen Briefumschlag mit viel Geld verloren habe. Er habe ihn auf dem Dach seines Autos abgelegt und sei völlig in Gedanken losgefahren. Mit Schrecken habe er den Verlust später bemerkt.

Der Mann konnte die Summe und die Stückelung des Geldes genau benennen, so dass ihm die Polizisten das Geld aushändigten.