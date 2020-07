1 Der Mundschutz macht Menschen in Corona-Zeiten das Verstehen ihres Gegenübers noch schwerer. Foto: dpa/Friso Gentsch

Esslingen - Die jüngsten Lockerungen der Verhaltensregeln in Corona-Zeiten bedeuten für viele eine spürbare Erleichterung. Schwerbehinderte und chronisch Kranke haben trotzdem weiter mit speziellen Erschwernissen in ihrem Alltag zu kämpfen. Deshalb wirbt der Inklusionsbeirat der Stadt Esslingen in Corona-Zeiten für Verständnis und noch mehr Solidarität mit Menschen mit Handicap. „Nur wenn die Öffentlichkeit über deren Probleme aufgeklärt ist, besteht die Möglichkeit, an Hilfsmaßnahmen oder Aufmerksamkeit zu arbeiten“, betont Gertrud Lorentz vom Inklusionsbeirat. Deshalb hat sie mit ihren Mitstreitern die Probleme von Menschen mit Einschränkungen in diesen Corona-Zeiten beschrieben.