Großbritannien trauert – und wer der gestorbenen Königin die letzte Ehre erweisen will, kann sich nun am Sarg von Elizabeth II. verabschieden. Dieser ist aus ganz besonderen Materialien gefertigt.















Nach der Überführung des Leichnams von Elizabeth II. von Schottland nach London können die Bürger seit Mittwochabend in Westminster Hall von der Queen Abschied nehmen. Der „Palace of Westminster“ ist der Sitz des britischen Parlaments in London, das aus dem House of Commons (Unterhaus) und dem House of Lords (Oberhaus) besteht.

Der aufgebahrte Sarg der Queen wurde einem Bericht der britischen Zeitungen „Times“ zufolge bereits vor mehr als drei Jahrzehnten angefertigt und weist einige Besonderheiten auf.

Aus welchen Materialien ist der Sarg der Queen?

Der Sarg von Queen Elisabeth II. wurde nach Informationen der englischen Zeitung „Times“ vor mindestens 32 Jahren aus englischer Eiche gefertigt. Dieses Holz wird mittlerweile immer seltener genutzt, die meisten Holzsärge sind aus amerikanischer Eiche.

Ausgekleidet ist der Sarg einer Tradition der Royals folgend mit Blei. Dies trägt dazu bei, den Leichnam nach seiner Beisetzung in einer Krypta länger zu erhalten, im Falle der Queen in der George’s Chapel (König-George VI.-Gedächtniskappelle) innerhalb der St. Georgskapelle auf Schloss Windsor.

Was bewirkt das Blei?

Das Blei soll den Sarg luftdicht abschließen, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Allerdings macht das Metall den Sarg deutlich schwerer. Acht Sargträger werden für ihn benötigt. Auch der Sarg von Prinz Philip, dem im April 2021 verstorbenen Ehemann der Queen, hat solch eine Bleiauskleidung.

Seit wann werden Bleisärge verwendet?

Särge, die entweder ganz aus Blei bestehen oder bei dem ein hölzerner Sarg mit Bleiblechen ausgekleidet sind, wurden schon in der Antike verwendet. Nachdem sich eine Oxidschicht – also eine Verbindung der Elemente Blei und Sauerstoff –, ist Blei relativ korrosionsfest, da von allen Oxiden und Salzen des Bleis nur das Acetat und Nitrat gut wasserlöslich sind.

Wer hat den Bleisarg der Queen angefertigt?

Bestatter der königlichen Familie ist die Londoner Firma Leverton & Sons, allerdings erst seit 1991. Der Sarg für die Queen war damals schon fertig und das Unternehmen weiß nach eigenen Angaben nicht, wer ihn gefertigt hat, wie die „Times“ berichtet.

Was sind die Besonderheiten des Sargs?

Der Sarg hat einen extra stabilen Deckel, denn während der Aufbahrung und der Trauerfeier werden Königskrone, Zepter und Reichsapfel darauf liegen. Das Design für Messinggriffe des Sarges kommen laut „Times“ eigens für königliche Särge von einer Firma in Birmingham. „Das ist nicht etwas, das man an einem Tag machen kann“, betont Andrew Leverton, der das beauftragte Bestattungsunternehmen leitet.