1 Vier von 119 neuen Lehrkräften in der Landeshauptstadt (von links): Rosanna Bellarosa, Alessia Reiner, Eva Halagah und Martina Dümmel Foto: Lichtgut/Julian Rettig,/Collage: Volker Detsch

Nicht nur Stuttgarter Schüler, auch 119 neue Lehrerinnen und Lehrer starten am 11. September in den Unterricht. Sie wurden nun im Rathaus vereidigt. Vier von ihnen haben erzählt, warum sie sich für Stuttgart entschieden haben und worauf sie sich besonders freuen.











Alessia Reiner ist aufgeregt. Es ist eine freudige Aufregung, wie sie selbst sagt, vor ihrem ersten Arbeitstag als Lehrerin nach ihrem Referendariat. Sie wird an der Gemeinschaftsschule Weilimdorf unterrichten. Damit hat Alessia Reiner das, worauf sie 18 Monate hingearbeitet hat, endlich erreicht. „Ich habe so lange studiert, mich auf diesen Beruf vorbereitet, jetzt will ich endlich richtig anfangen“, erzählt die angehende Lehrerin aus Kornwestheim. Sie habe schon viele Ideen, die sie in ihrer Zeit an der Schule umsetzen möchte.