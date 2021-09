91-Jährige baut in Seniorenheim Marihuana an

1 Haschischpflanze Foto: dpa/Richard Vogel

Ohne es zu wissen, zieht eine 91-Jährigen in einem Seniorenheim in Bayern eine Haschischpflanze – und hängt so sehr an der Pflanze, dass sie sie behalten will.















Krumbach - Eine 91-Jährige hat auf ihrem Balkon in einem Seniorenheim in Bayerisch-Schwaben unwissentlich eine Haschischpflanze gezogen. Eine Mitarbeiterin des Heims in Krumbach im Landkreis Günzburg hatte das Gewächs mit einem verdächtigen Aussehen bemerkt und die Polizei alarmiert - die dann am Sonntagmittag zu dem Einsatz anrückte.

„Die Bewohnerin war völlig überrascht, da sie die Bezeichnung der Pflanze nicht kannte und über ein Verbot des Anbaus nichts wusste“, berichtete die Polizei am Montag. „Da ihr die Pflanze jedoch gefiel und sie schon länger hegte und pflegte, war sie mit einer Sicherstellung durch die Beamten nicht einverstanden.“ Die „Augsburger Allgemeine“ hatte über den Vorfall berichtet.

Erst durch gutes Zureden und nach mehrmaliger Erklärung sei die Seniorin doch noch zur freiwilligen Herausgabe bereit gewesen. Wie die 91-Jährige zu dem Saatgut kam, ließ sich zunächst nicht ermitteln. Ihre geliebte Pflanze wird sie nicht zurückbekommen. Die Pflanze müsse absehbar vernichtet werden, da es sich um ein Betäubungsmittel handele, sagte ein Beamter am Montag.