1 Nachfolger für Winfried Kretschmann? In einer Umfrage fällt vor allem der Name von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Foto: dpa/Marijan Murat

Gefragt nach einem potenziellen Nachfolger für den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann macht sich große Ratlosigkeit breit. Und dann läuft es doch auf einen Namen hinaus.















Link kopiert

Der Rückhalt in der Bevölkerung für die grün-schwarze Koalition im Land hat sich auch nach gut der Hälfte der Legislaturperiode wenig verändert. Nur etwa 34 Prozent finden in einer aktuellen Umfrage gut, dass Grün-Schwarz weiterregiert. 2021 – direkt nach der Landtagswahl – waren es 35 Prozent. Allerdings finden nur 24 Prozent, dass die Landesregierung eine gute Arbeit macht – 37 Prozent sehen das nicht so, und der Rest ist unentschieden. Das ist das Ergebnis des BaWü-Checks – einer repräsentativen Meinungsumfrage, die das Institut für Demoskopie Allensbach regelmäßig im Auftrag mehrerer baden-württembergischer Tageszeitungen durchführt.