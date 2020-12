1 In Nabern haben Einbrecher einen Bauwagen aufgebrochen und die darin aufbewahrten Getränkekisten mitgehen lassen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen Bauwagen in Nabern (Kreis Esslingen) aufgebrochen und anschließend mehrere Kisten Bier und Spezi mitgehen lassen.

Nabern - Durstige Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Nabern am Werk gewesen. Die Unbekannten brachen laut Polizei in der Zeit von 18 Uhr bis neun Uhr die Tür zu einem Bauwagen auf einem Wiesengrundstück im Gewann Obere Wasen auf. Aus dem Wagen ließen die Täter mehrere Kisten Bier und Spezi mitgehen. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.