Der marode Belag auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen wird vom 25. bis 28 August saniert. Das führt erneut zu jeder Menge Umleitungen, da einige Zu- und Abfahrten gesperrt sind.















Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) lässt den Fahrbahnbelag der B 27 zwischen Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart-Fasanenhof auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern erneuern. Die erste Bauphase in Fahrtrichtung Stuttgart ist abgeschlossen. Die Gegenfahrbahn in Richtung Tübingen wird als Bauphase 2 am kommenden Wochenende ab Freitag, 25. August, ab etwa 20 Uhr, bis Montag, 28. Au-gust, bis etwa 5 Uhr, saniert. Erneut ist die Sperrung jeweils einer Richtungsfahrbahn der B 27 notwendig. Der gesamte Verkehr wird dabei im Gegenverkehr auf der jeweils anderen Fahrbahn geführt. Es steht in beiden Richtungen nur eine Spur zur Verfügung.

Umleitungen sind ausgeschildert

In der zweiten Bauphase ist es nicht möglich, von der A 8 von München und Karlsruhe kommend auf die B 27 in Richtung Tübingen an der Anschlussstelle (AS) Stuttgart-Degerloch (Echterdinger Ei) auszufahren. Von München kommend ist Tübingen zum einen über die Route AS Stuttgart-Flughafen/Messe – L 1192 – Leinfelden-Echterdingen-Mitte erreichbar. Zum anderen kann an der AS Stuttgart-Degerloch (Echterdinger Ei) auf die B 27 Richtung Stuttgart abgefahren werden und bei der AS SI-Centrum gewendet werden. Von Karlsruhe kommend ist Tübingen nur über die Route AS Stuttgart-Degerloch (Echterdinger Ei) – Stuttgart-Flughafen/Messe – L 1192 – AS Leinfelden-Echterdingen-Mitte erreichbar.

Abschließend werden im Zeitraum ab Montag, 28. August, bis Donnerstag, 31. August, nachts zwischen 21 und 5 Uhr die für die Maßnahme errichteten Mittelstreifenüberfahrten wieder zurückgebaut. Insgesamt investiert der Bund in das Sanierungsprojekt rund 3,2 Millionen Euro.