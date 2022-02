Bauprojekt am Esslinger Bahnhof

1 Und hier derselbe Blick in Echtzeit: Über dem zweigeschossigen Sockelbau werden schon die vier gegliederten Baukörper hochgezogen, die weitere drei Etagen bringen. Foto: oh

Der Neubau auf dem alten ZOB nimmt Form an. Das Wohn- und Büroensemble mit Mobilitätsstation, Gastro und Lebensmittelmarkt soll im ersten Quartal 2023 fertig werden. Die LBBW Immobilien-Gruppe verzeichnet ein „erfreuliches Interesse“ an potenziellen Mietern.















Esslingen - Die beiden roten Baukräne auf dem Gelände des ehemaligen Esslinger Busbahnhofs überragen das gegenüberliegende Einkaufszentrum „Das ES“ um etliche Höhenmeter. Die Bauarbeiten auf dem Rechteck im Handtuchformat zwischen der Fleischmannstraße, Berliner Straße, der Martinstraße und dem Parkhaus am Bahnhof bedürfen einer ausgeklügelten Logistik, die Betonmischer können nur eng getaktet ihr Material am dicht befahrenen Altstadtring anliefern. Die Gründung steht auf 200 Stelzen. Mittlerweile haben sich schon zwei Stockwerke über das ganze Grundstück geschoben, das bis zum Bau des neuen Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in direkter Nachbarschaft der Anlaufpunkt des öffentlichen Nahverkehrs jenseits der Schiene war. Der neue zweigeschossige Grundstock signalisiert bereits die städtebaulich gewünschte Kante des Neubaus zum Bahnhofsplatz und westlichen Altstadtring.