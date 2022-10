1 Die Stadt Stuttgart hat schon konkrete Pläne für das Grundstück. Foto: Landeshauptstadt Stuttgart

Der Möbelhauskette XXXLutz gehört seit Jahren das rund 41 000 Quadratmeter große Grundstück in Feuerbach. Bislang sind alle Versuche der Stadt gescheitert, die Fläche zu erwerben. Nun soll der Eigentümer das Areal verkaufen wollen.















„Erleben Sie mit uns die Zukunft.“ Mit diesem Spruch wirbt eine Gebäudereinigungsfirma auf dem ehemaligen Fahrion-Areal in Feuerbach für ihre Dienstleistungen. Im Stadtbezirk und im Stuttgarter Rathaus hat man seit Jahren allerdings eine andere Vorstellung davon, was künftig auf dem etwa 41 000 Quadratmeter großen Grundstück passieren soll. Unter anderem möchte die Stadt auf dem Areal an der Steiermärker Straße eine Sporthalle und eine Kindertagesstätte bauen lassen sowie die Feuerwache 4 unterbringen. Neue Wohnungen seien derzeit kein Thema, sagte Finanz-Bürgermeister Thomas Fuhrmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Lärmgutachten habe nämlich ergeben, dass dies wohl keinen Sinn ergebe, wenn man die Entwicklung der Firma Bosch in Feuerbach nicht gefährden wolle.