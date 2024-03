Baugebiet Wasserreute in Denkendorf: Kommendes Jahr beginnt die Erschließung

Baugebiet Wasserreute in Denkendorf

1 Auf diesem Gelände in Denkendorf soll das Wohngebiet Wasserreute entstehen Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Der Denkendorfer Gemeinderat billigt den Entwurf des Bebauungsplans für das Wohngebiet Wasserreute. Zugleich entscheidet das Gremium über den Vertrag mit dem Erschließungsträger.











Wohnungen, vor allem für Familien und Menschen mit geringerem Einkommen, sind in Denkendorf wie überall Mangelware, der Wohnungsmarkt ist angespannt. Das neue Gebiet Wasserreute am nördlichen Ortsrand zwischen der Straße „Lange Äcker“ und Uhlandstraße soll Abhilfe schaffen. Bis zu 88 Wohneinheiten sollen unter anderem in Form von Reihen-, Ketten- und Mehrfamilienhäusern entstehen.