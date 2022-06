1 Das Bauvorhaben polarisiert weiter. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Nach dem Urteil des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs sind die Fronten zwischen Stadt und Anwohnern noch mehr verhärtet, meint Kommentator Harald Flößer.















Was tun nach der erneuten Klatsche vor Gericht? Gelingt es in einem dritten Anlauf, einen juristisch einwandfreien Bebauungsplan für das Gebiet Parksiedlung Nord-Ost hinzubekommen? Der Optimismus, der aus Ostfilderns Stadtverwaltung zu vernehmen ist, lässt sich angesichts der abermaligen Blamage nur schwer nachvollziehen. Der eine oder andere vom baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof monierte Fehler mag tatsächlich heilbar sein. Aber es bleibt vor allem mit dem gastronomischen Betrieb, der direkt an die neue Bebauung angrenzt, in der komplizierten Gemengelage ein Konfliktpunkt, der sich nur schwer lösen lässt.