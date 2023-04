1 Der Naturkindergarten liegt in unmittelbarer Nähe des Baugebiets. Foto: Ines Rudel

Erst rutschte Aushub auf die Straße, jetzt fliegen Gerüstteile auf einen Fußweg – und Styroporkügelchen verunreinigen einen Naturkindergarten: Das Neubaugebiet Parksiedlung Nord-Ost kommt nicht aus den Schlagzeilen. Der Bauherr verspricht Besserung.















Link kopiert

Baulärm, Schmutz und Müll – all das müssen Kinder und Mitarbeiter des Naturkindergartens am Park in Ostfildern seit etwa einem Jahr erdulden. Nur ein Fußweg und eine Mauer trennen Gelände und Gartenhaus des Kindergartens von den Gerüsten der Baustelle. Das umstrittene Baugebiet Parksiedlung Nord-Ost war erst Mitte Dezember in den Schlagzeilen, nachdem es zu einem Erdrutsch gekommen und der Aushub der Baustelle auf die Breslauer Straße geraten war.