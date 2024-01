Bauernprotest in Nürtingen: Warum ein Ochse vor der Zulassungsstelle steht

1 Landwirtin Emilie Schröder aus Schlaitdorf brachte eigens einen Ochsen mit Foto: Ines Rudel

Rund 300 Landwirte aus dem Kreis Esslingen haben sich am Mittwochmittag an einer Mahnwache vor der Zulassungsstelle des Landratsamtes in Nürtingen versammelt. Und damit laut dem Versammlungsleiter Dirk Schaal deutlich mehr als erwartet. Der Ort war gewählt worden, um gegen die Abschaffung des grünen Kfz-Kennzeichens zu protestieren, habe jedoch durch die kurzfristige Rücknahme dieser Maßnahme durch die Bundesregierung etwas an Symbolik verloren, so Schaal. Der Unmut der Bauern über die Berliner Agrarpolitik sei aber unverändert groß, das habe man mit der Protestaktion deutlich machen wollen. Landwirtin Emilie Schröder aus Schlaitdorf brachte eigens einen Ochsen mit, andere kamen mit Schub- und Sackkarren – prall gefüllt mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Mit diesen Karren zogen sie nach den Ansprachen von Siegfried Nägele vom Kreisbauernverband Esslingen und dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel durch die Fußgängerzone zum Nürtinger Rathaus. Die Aktion verlief laut Schaal friedlich. Wegen der Sperrung der Europastraße kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.