Bauernprotest im Kreis Esslingen: Landwirte demonstrieren im Hafen

1 Bauernproteste gibt es am Montag auch im Kreis Esslingen. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

Trotz einer teilweisen Rücknahme der geplanten Subventionskürzungen durch die Bundesregierung, protestieren die Bauern im Kreis Esslingen am kommenden Montag. Im Kreis Esslingen ist eine Aktion im Plochinger Hafen geplant.











Was die Streichung der Agrardiesel-Rückvergütung sowie der Kraftfahrzeugsteuer-Befreiung für land- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge angeht, ist die Bundesregierung zwar wieder ein Stück zurückgerudert. Am Ärger bei den Bauern und den für diese Woche geplanten Protesten ändert das allerdings nichts. Was dieses „Zurückrudern“ angeht, passt der Veranstaltungsort für eine Demonstration des Esslinger Kreisbauernverbandes (KBV) am Montag, 8. Januar, gut ins Bild.