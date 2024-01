Bauernprotest: Große Feuer lodern auf den Fildern

1 Mehr als 200 Traktoren sind angerollt und haben ihre Solidarität bekundet. Foto: Andreas Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar

Bauern aus dem Kreis Esslingen beteiligen sich an der bundesweiten Protestwoche der Landwirte und entzünden am Wochenende mehrere Mahnfeuer.











Mit einem solchen Zuspruch hätte Tobias Briem, Landwirt aus Bernhausen und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Esslingen, nicht gerechnet. „Wir waren total überwältig“, sagt er. Mehr als 600 Menschen sind am Freitagabend zu dem Mahnfeuer gekommen, das örtliche Bauern auf einem abgeernteten Maisfeld zwischen Sielmingen und Harthausen entzündet haben, um auf die Forderungen der Landwirte gegenüber der Bundesregierung aufmerksam zu machen.

Mehr als 200 Traktoren aus dem Kreis Esslingen sind angerollt. Spediteure, Handwerker und Gastronome haben ihre Solidarität gezeigt. Drei große Container Holz wurden abgebrannt, sagt Briem, gespendet von Landwirten, die im Holzbereich tätig sind. Der Erlös aus dem Getränke-, und Wurstverkauf, den örtliche Firmen möglich gemacht haben, wird einer sozialen Einrichtung gespendet. Am Sonntag werden weitere Mahnfeuer entzündet: in Oberboihingen, in Scharnhausen und in Plieningen.