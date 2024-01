Bauernhofkita Waiblingen: Bauernhofidylle bei Wind und Wetter

6 Ausmisten, damit die Ponys sich in ihren Boxen wohlfühlen. Foto: /Gottfried Stoppel

Eier sammeln, Ponys reiten, Matschburgen bauen: In der Bauernhofkita auf dem Zillhardtshof in Waiblingen lernen die Kinder den Umgang mit Tieren und der Natur.











Es ist kurz vor acht Uhr morgens, die Sonne geht gerade erst auf über den Feldern von Hohenacker. Sonja Bati steht im Ponystall, Gummistiefel an den Füßen und Mistgabel in der Hand. Neben ihr steht ein kleines Mädchen, seinerseits in robustem Schuhwerk und mit Mistgabel ausgestattet und so munter, als habe es drei Kaffees intus. Zusammen misten sie zwei Pferdeställe aus. Unterbrochen wird die Arbeit immer wieder durch Streicheleinheiten für das sich in der anderen Box befindliche Pony Krümel. Das Mädchen packt fleißig mit an und hat sichtlich Spaß. Ihr knallpink Outfit ist an mehreren Stellen mit Dreck bespritzt. Woher ist unklar, aber das interessiert hier auch niemanden.