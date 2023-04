1 Noch gibt es in den Grünen Höfen Bereiche, die unfertig sind. Foto: /Johannes M. Fischer

Die „Grünen Höfe“ haben den Stadtteil Pliensauvorstadt verändert. Aber noch gibt es ein paar unhübsche Stellen. Sie sollen bald der Vergangenheit angehören.















Link kopiert

Eines der größten Bau- und Stadtteilprojekte in Esslingen steht vor der Fertigstellung. Die Stadträte machten den Weg frei für letzte Straßenbauarbeiten in den „Grünen Höfen“ entlang der Stuttgarter Straße und in Seitenstraßen der Pliensauvorstadt. Dazu gehört unter anderem der Bau von Parkplätzen, Gehwegen und Baumbeeten. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.